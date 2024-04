Giselle Bündchen in lacrime, la modella scappa dai paparazzi ma la polizia la ferma: «Non possiamo impedirgli di fare foto»

Brutta esperienza per la supermodella brasiliana Gisele Bündchen che mentre provava a fugire in auto dai paparazzi che la inseguivano per le strade di Miami è stata fermata dalla polizia di Surfside. Ma l'agente non si è rivelato essere l'alleato che avva forse immaginato, tanto che la 43enne è scoppiata in lacrime. L'incidente, che è stato registrato dalla body camera del poliziotto, ha mostrato una Giselle Bündchen visibilmente turbata, tanto che le immagini hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Giselle Bündchen in lacrime

Durante l'interazione, catturata nel video, la ex moglie della stella NFL Tom Brady ha espresso la sua frustrazione e stanchezza per l'incessante attenzione dei paparazzi. «Ci sono i paparazzi, cerco solo di stare lontano da loro.

Sono così stanca», ha detto Bündchen all'agente, schiacciata dal peso che la costante pressione mediatica può avere sulla vita privata delle celebrità. L'agente dal suo canto, dopo aver ascoltato le preoccupazioni della modella, le ha consigliato di sporgere denuncia presso le autorità competenti per gestire meglio la situazione: «Non posso impedire a queste persone di fare il moro lavoro, che è scattare foto», dice. Dopo aver verificato che tutto fosse in ordine, l'ufficiale ha lasciato andare la modella.