TREIA La sua più grande impresa l’aveva compiuta nel 2006, correndo a 60 anni 12mila chilometri tra Macerata e Pechino in sei mesi esatti, per pregare sulla tomba del missionario Padre Matteo Ricci. Ha manifestato la sua fede, toccando - sempre di corsa tra il 2002 e il 2008 - i santuari di Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima, Czestochowa e arrivando fino in Terra Santa, unendo insieme devozione religiosa e passione sportiva. Poi, nel 2012, la coast-to-coast negli Stati Uniti d’America, partendo simbolicamente dalla “replica” della Porziuncola di San Francisco per concludere il suo itinerario a New York, sul memoriale di Ground Zero. L’imprenditore edile treiese Ulderico Lambertucci, soprannominato “Maratoneta di Dio”, di anni ne ha 78 ed è pronto di nuovo a indossare gli scarpini per cimentarsi in un’altra impresa.

Il tragitto

Il pellegrinaggio “Loreto-Lourdes: il mio grazie a Maria” inizierà dalla Santa Casa di Loreto sabato 24 febbraio per concludersi al Santuario di Nostra Signora di Lourdes fra sabato 23 e domenica 24 marzo, in occasione della Domenica delle Palme. Ventidue anni dopo, Ulderico ripeterà l’itinerario già percorso nel 2002, sostenuto e supportato dall’associazione sportiva dilettantistica ColleMar-athon di Fano. Dopo gli anni del Covid vuole rimettersi in cammino. «È un modo per ringraziare la Vergine Maria per avermi sempre accompagnato e sostenuto - racconta -. Lungo l’itinerario tra Loreto e la meta francese ai piedi dei Pirenei, ho previsto una serie di soste per raccogliermi in preghiera e portare il mio messaggio di fede e di pace, visitando i principali santuari mariani che troverò nel mio percorso. Fino alla destinazione finale di Lourdes, dove proprio oggi si celebrano la festa della Vergine Maria e quella della Giornata mondiale del malato». Il segreto del suo stato di forma? «I risultati ottenuti sono merito anche dello stile alimentare mediterraneo: io sono la testimonianza di come una dieta varia e bilanciata possa aiutare a ottenere elevate prestazioni a qualsiasi età».