Ancona, la 10 Km di corsa in ricordo di Lorenzo Farinelli

ANCONA - In 1300 di corsa nel ricordo di Lorenzo Farinelli (per cui è stato osservato un minuto di raccoglimento prima del via), il medico-attore morto nel febbraio del 2019 per un linfoma non Hodgkin. E’ andata in scena questa mattina la 10 chilometri di Ancona, gara podistica nazionale che oltre agli agonisti (circa 400) ha visto la partecipazione sulla distanza dei 4 km di altri 900 partecipanti, compresi i circa 500 bambini delle scuole assieme alle loro famiglie.