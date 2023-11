GROTTAMMARE - Half Marathon Pietro Mennea Gold, oltre mille atleti sono partiti ieri da piazza Kursaal al fischio di inizio delle competizioni sportive dedicate al campione olimpionico a dieci anni dalla sua scomparsa. A fianco della 10 km agonistica regionale e della 21 km agonistica nazionale del calendario Fidal, categoria “bronze” si è svolta, per il sesto anno consecutivo, la Camminata in Rosa il cui ricavato viene devoluto alla ricerca contro il cancro alla quale hanno preso parte famiglie e meno allenati, alcuni accompagnati con cani tenuti col guinzaglio e con pettorina. I vincitori delle competizioni che hanno percorso nel minor tempo il tracciato che dal lungomare di Grottammare arriva ai confini con San Benedetto e Cupra Marittima sono così suddivisi: 21 e 10 km.





Nella categoria femminile della mezza maratona ha vinto Greta Negro dell’atletica Vercelli seguita da Emanuela Gemma dell’Alteratletica e Azzurra Ilari del Circolo Minerva. Nella categoria maschile il primo a tagliare il traguardo è stato Marco Zanni (Team Misano) quindi Francesco Cacciatore (Passologico) e Matteo Pantoni (Atl, Potenza Picena). La dieci chilometri femminile ha visto la vittoria di Francesca Calvauna dell’Atletica Gran Sasso mentre la maschile da Giacomo Forconi dell’associazione Tornado.

Running Riviera delle Palme



Il sodalizio Running Riviera delle Palme e la Fidal ha dato vita a questi due appuntamenti, sia con l’omaggio al mito di Pietro Mennea, che amava sempre fare una sosta a Grottammare, tanto che partecipò all’inaugurazione dello stadio comunale nel 1973, sia per la lotta contro i tumori, senza trascurare l’aspetto tecnico e solidale. Per l’occasione sono state coniate due medaglie: la prima con l’immagine di Mennea e la seconda con la copia originale della medaglia d’oro messa sul collo dell’atleta al momento delle premiazioni di Mosca 1980. Per i soli partecipanti alla 10 chilometri era prevista la medaglia con l’immagine di Mennea alla partenza dei 200 metri di Mosca 1980.