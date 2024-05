Camila Giorgi, riecco la tennista "sparita": in completino in una palestra nell'ultima foto su Instagram

Era stata una foto allo specchio l'ultimo post di Camila Giorgi prima che montasse il caso legato ai reati fiscali per cui è indagata e che il suo ritiro diventasse ufficiale. Ed è una foto allo specchio, in un completino da allenamento in palestra, anche l'ultima, quando il caso sembra sgonfiarsi e lei stessa ha dato compito ai suoi avvocati di difenderla e rappresentarla.

Sul fatto che si trovasse negli Stati Uniti non c'erano già dubbi, anche prima che i legali spiegassero che si trovava all'estero per «divergenze con la famiglia». Poi le ultime foto su Instagram hanno dissipato ogni incertezza: nelle scorse ore ha pubblicato due stories prima da LoveShackFancy, catena con tantissimi punti vendita negli Stati Uniti, e poi dolci e una bevanda con il logo di Bird Bakery, pasticceria e caffetteria americana. Nei due scatti successivi (in totale sono tre le foto) dolci e una bevanda con in evidenza il logo di Bird Bakery, pasticceria e caffetteria che si trova solamente Oltreoceano.

L'inchiesta

Divergenze coi familiari, la volontà di staccare col tennis, una pausa di riflessione. Ma Camila Giorgi tornerà presto in Italia, non è in fuga: ha solo bisogno di staccare dal tennis e dalla famiglia. E col Fisco chiarirà tutto anche se indagata in più procedimenti. È quanto hanno spiegato i suoi avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra a proposito dell'irreperibilità della tennista italo-argentina. «Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità, Camila Giorgi rientrerà presto in Italia» e comunque, dicono, «il fisco non c'entra nulla» con la sua decisione di ritirarsi dal professionismo sportivo. «L'aveva maturata da diversi mesi: fin dopo il Covid Camila pensava di rallentare progressivamente, aveva difficoltà a reggere lo stress dell'attività agonistica», spiegano ancora.

Mentre «l'allontanamento dalla residenza di Calenzano, è temporaneo ed è dovuto a divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volontà di prendersi una pausa per decidere come impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica». Ora Camila Giorgi è all'estero mentre in Italia emergono i guai col Fisco.

Le indagini del Fisco

Il suo ritiro dal tennis è stato scoperto proprio quando la Guardia di finanza cercava di notificarle un atto, un avviso di conclusione indagini della procura di Prato per l'accusa di omessa dichiarazioni dei redditi nel 2016 e evasione fiscale. Non è l'unico procedimento per reati fiscali in cui l'atleta è coinvolta. Per non aver presentato la dichiarazione dei redditi del 2013 e del 2014 il tribunale di Prato l'ha assolta a dicembre «perché il fatto non costituisce reato». Era imputata di aver evaso Irpef per 336.000 euro nel 2013 e per 410.000 euro nel 2014. Inoltre per il 2015 la tennista è imputata per lo stesso reato in un processo iniziato da poco. Altri accertamenti riguardano altre annualità sempre per omessa dichiarazione dei redditi «che lei - affermano gli stessi legali della campionessa -, impegnata in giro per il mondo per i tornei e l'attività agonistica, aveva delegato al padre, il quale non si sarebbe affidato a dei professionisti del settore contabile amministrativo». I guadagni della Giorgi sono noti al Fisco, «non c'è da nascondere nulla; sono i premi dei tornei, facilmente tracciabili», «il problema - affermano gli avvocati - è che sono stati fatti degli errori mentre Camila era assente. Aveva incaricato i familiari più stretti che però hanno commesso errori importanti» e «quando noi abbiamo potuto prendere contezza della situazione era ormai tardi e non è stato possibile sanare tutto».