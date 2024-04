Federica Pellegrini torna in piscina 3 mesi dopo il parto. Il marito a casa con la figlia Matilde: «C’è una vampirella che ti aspetta»

Federica Pellegrini lo aveva annunciato: «Al più presto tornerò in acqua». Detto, fatto. La campionessa olimpionica è tornata nella sua piscina dove si allenava, per poter riassaporare i momenti più belli e rientrare in connessione con il suo elemento preferito: l'acqua. La Divina ha condiviso questo momento insieme alle sue amiche e colleghe, Alice Mizzau e Martina Carraro e le campionesse hanno pubblicato gli scatti sui loro profili Instagram.

Matteo Giunta, intanto, si trovava a casa con la piccola Matilde...

Il messaggio di papà Matteo

Mentre mamma Federica si allenava con le sue amiche, papò Matteo era a casa ad accudire la figlia Matilde, insieme ai suoi inseparabili bodyguard, i cagnolini Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Tra i commenti sotto il post della Divina, spunta anche quello di Matteo Giunta che non vede l'ora che la moglie torni a casa per stare insieme: «Casa!! C’è una vampirella che non vede l’ora di vederti», facendo riferimento alla piccola Mati che non è ancora del tutto abituata all'assenza della mamma.