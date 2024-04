Concertone Primo Maggio, conduttori Ermal Meta, Noemi e BigMama: «Una grande responsabilità»

Tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio di Roma. Sono Noemi ed Ermal Meta i conduttori dell'edizione 2024 dell'evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, che quest'anno si tiene al Circo Massimo. Entrambi artisti affermati, nella loro carriera hanno calcato il palco del Concertone diverse volte (Noemi nel 2012, 2015, 2020 e 2021 ed Ermal Meta nel 2017, 2018, 2020 e 2021), ma quest'anno per la prima volta si cimenteranno nel ruolo di presentatori di un evento che si pone l'obiettivo di rispecchiare l'attualità del panorama musicale italiano. A loro si aggiunge BigMama, che presenterà la prima parte del Concertone, un'artista grintosa che, dalla sua prima esibizione sul palco romano (2022), ha scalato sempre più le classifiche musicali.

L'emozione degli artisti

«La mia felicità è immensa, sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione.

Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione», ha detto Noemi.

«È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore. Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un'artista che stimo da sempre», aggiunge Ermal Meta.

Dove vederlo

Il Concertone è come sempre a ingresso libero e viene trasmesso, dalle 15.15 alle 00.15 in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Prevista anche un'anteprima live condotta da BigMama e in esclusiva per Rai Play, con inizio fissato alle 13.15.