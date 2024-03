Federica Pellegrini: «Mi manca il mio corpo da nuotatrice, darò a Matilde degli orari per le poppate e tornerò ad allenarmi»

Federica Pellegrini vuole tornare in piscina. Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte. A raccontarlo è lei stessa, in un'intervista rilasciata a Rainews. «Mi manca il mio corpo di prima, voglio riprendermelo», dice la Divina, ormai mamma da più di tre mesi.

Il ritorno agli allenamenti

A complicare i suoi piani è la piccola Matilde, la prima figlia avuta con il marito Matteo Giunta. «Ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi - dice - magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi», ha detto.

Intervistata dalla campionessa olimpica Novella Callegaris, Federica Pellegrini ha raccontato il cambio del suo corpo: «Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento. Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora. Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato», ha detto.