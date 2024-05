Auto contro scooter a Pollenza, due quindicenni a Torrette. Ragazzina trasportata il eliambulanza

POLLENZA Auto contro scooter, due quindicenni a Torrette. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in contrada Vaglie. Per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati. A bordo del mezzo a due ruote c’erano un ragazzo e una ragazza, entrambi di 15 anni, che sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118. La giovane è stata trasportata a Torrette in eliambulanza, mentre il ragazzo è stato portato nella struttura sanitaria dorica in ambulanza. Sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.