Urtato da un'auto vola a terra con la sua moto: trentenne portato all'ospedale di Torrette, è grave

TOLENTINO - È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, il trentenne di Tolentino rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Erano circa le 13.30 quando si è verificato l’impatto. Il centauro percorreva via Martin Luther King quando, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da un’auto. Il trentenne che è rimasto sempre cosciente, ha riportato lesioni alle gambe e all’addome. Sul posto 118 e polizia locale.