FERMO La giornata di festa macchiata dalla tragedia. Mentre a poche centinaia di metri era in corso l’Ecoday di viale Trento, fra gazebo, spettacoli e sbandieratori, uno scooter con in sella due uomini finiva fuori strada in centro. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito grave portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. La vittima è Lorenc Koleci, 44 anni, operaio di origine albanese molto conosciuto in città. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 17 lungo via Trevisani, nel tratto fra piazza Ostilio Ricci e la Torretta, simbolo di Fermo.

La dinamica

I due erano in sella a uno scooter che proveniva dal centro quando, all’improvviso, all’altezza della curva che porta alla Torretta il mezzo ha sbandato finendo contro uno dei piloncini in ferro che dividono la strada dai marciapiedi, utilizzati sia per la sicurezza dei pedoni che per tenere gli stessi marciapiedi sgomberi dalle auto in sosta. Un impatto violentissimo che ha scaraventato la vittima, e il suo amico, di 39 anni, seduto nella parte posteriore del sellino, contro il muro dell’abitazione accanto alla strada. I residenti hanno chiamato subito i soccorsi, sul posto sono arrivati i mezzi della Croce Azzurra di Porto San Giorgio con l’ambulanza e l’automedica.

La ricostruzione

I rilievi sono invece stati effettuati dalla polizia, con la collaborazione della polizia locale di Fermo il coordinamento del sostituto commissario David Cinti, subito corso sul posto visto che si trovava all’Ecoday. L’impatto è stato fatale per lo scooterista più anziano, tanto che i soccorritori hanno subito rinunciato all’eventuale corsa al pronto soccorso del Murri per un ultimo tentativo di strapparlo alla morte. Il suo corpo è stato coperto da un telo azzurro in attesa di completare gli accertamenti sulla dinamica, mentre la strada di ingresso per il centro di Fermo è stata chiusa al traffico per oltre un’ora per effettuare i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica.

Le cure

Nel frattempo la centrale del 118 ha allertato Marche Soccorso e a Fermo è volata l’eliambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni erano gravi, i medici, almeno fino al tardo pomeriggio di ieri, parlavano di codice rosso. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi, da verificare il motivo per il quale il conducente abbia allargato troppo la curva, finendo la corsa contro il piloncino. La notizia ha fatto subito il giro della città dove la vittima, per tutti Lorenzo, è molto conosciuta. Choc e sgomento per l’incidente nel cuore della città mentre il caso finisce anche in Procura per gli accertamenti di rito per casi del genere.