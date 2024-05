Incidente a Civitanova davanti al bar Fontana, auto contro moto: ferita una donna portata in eliambulanza a Torrette

CIVITANOVA Auto contro moto, una donna finisce a Torrette. L'incidente lungo la statale 16, all'altezza del bar Fontana. Per cause in corso di accertamento, da parte della polizia locale intervenuta sul posto, un'auto e una moto si sono scontrate.

Elisoccorso in azione

Ad avere la peggio la donna che viaggiava sulla due ruote. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista la dinamica dell'incidente, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportare la ferita - rimasta sempre cosciente - all'ospedale di Torrette ad Ancona. La donna non è in pericolo di vita.