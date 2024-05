Affari Tuoi, Sofia e Matteo da Porto Recanati vincono 15mila euro all'ultimo pacco

Quindicimila euro all'ultimo pacco. Sofia Settimio, con il marito Matteo, torna a casa a Porto Recanati con un malloppo di tutto rispetto dopo una partita che, ad un certo punto, si era messa benissimo e subito dopo malissimo. Perché si sa, Affari Tuoi, in un attimo è capace di mandarti in estasi come di buttarti giù.

La fase finale



Sofia era arrivata alla fase finale del gioco condotto da Amadeus con 6 pacchi: 2 blu, 4 rossi, quelli con i soldi importanti. Via il pacco da 50mila euro. Ne restano due rispettivamente con 1 euro e 500 euro, altri 3 con 15mila, 30mila e 75mila. Sofia, vestita di verde speranza, dice no al dottore che proponeva 15mila euro. «Sono fortunata, sono felice, voglio andare avanti, voglio provarci.

Gli ultimi tre pacchi

Dico no a 15mila euro». Il pacco numero 5 si porta via 500 euro. Bene. Si alza l'offerta del dottore: 20mila euro. Sofia però non cede: «No, voglio andare avanti». Via 30mila euro con il pacco della Campania. Peccato.

Restano tre pacchi: 1 euro, 15mila euro e 75mila euro. Sofia chiede di aprire il 9: vanno in fumo 75mila euro. «Caro destino - ripete Sofia ad Amadeus - me lo merito quel pacco». E dice no all'appendice della Regione fortunata. Il dottore offre cambio o offerta. Sofia e Matteo scelgono l'offerta - 7.500 - e dicono ancora di no. Si apre l'ultimo pacco: è festa, dentro ci sono 15mila euro. Prima ne avevano rifiutati 20mila, pazienza. Questa volta è stata comunque premiata la testarda voglia di andare avanti.