AMANDOLA Giornata nera quella di ieri sulle strade del Fermano. Oltre al tragico incidente avvenuto in centro a Fermo, un altro schianto si è verificato nel corso della tarda mattinata ad Amandola, lungo la Statale 78, in località Casa Tasso, al confine con la provincia di Ascoli. A scontrarsi frontalmente sono stati un’auto e una moto, sulla quale viaggiava una coppia: i due sono stati sbalzati di sella e sono ricaduti con violenza a terra dopo l’impatto. I soccorritori sono stati inviati dalla centrale operativa del 118 di Ascoli, a bordo dell’ambulanza medicalizzata della Potes di Ascoli e della Croce Rossa dei Sibillini. Viste le condizioni dei due feriti, il medico ha valuto opportuno il trasferimento al Trauma Center regionale dell’ospedale di Torrette di Ancona. Per il trasferimento nel capoluogo sono state utilizzate due eliambulanze, Icaro 1 e Icaro 2, che sono partite dalle basi di Ancona e Fabriano e atterrate nella piazzola della Protezione civile di Comunanza dove nel frattempo i due feriti sono stati portati da altrettante ambulanze. Per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica, sul posto sono andati anche i carabinieri. Una giornata a rischio, quella di ieri, anche perché il primo caldo dal sapore estivo ha spinto migliaia di persone in giro, numerose anche le comitive di centauri che hanno puntato sulle strade dell’interno.