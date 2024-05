Incidente al Peglio, schianto da paura al bivio per San Giovanni in Petra: tre feriti, strada chiusa per un'ora

PEGLIO - Incidente pauroso, domenica nel tardo pomeriggio, al bivio di San Giovanni in Petra che collega Peglio con la strada provinciale 147 e la ss73 bis. A causa di un mancato stop si sono scontrate con un impatto molto forte una Passat con due passeggeri e una Ford con il solo autista. Tutti e tre gli occupanti delle auto sono stati portati dal 118 all’ospedale di Urbino per vari accertamenti. Nessuno di loro è, comunque, grave e dopo gli accertamenti sono tutti tornati a casa.

Strada chiusa

Visto l’urto violento e i vari colpi di frusta, i medici del nosocomio ducale hanno voluto attivarsi con radiologie e riscontri. Il traffico è stato chiuso per circa un’ora. Sono intervenuti oltre il personale della Polizia locale associata anche i Vigili del Fuoco di Urbino per mettere in sicurezza le auto e la stessa strada cosparsa di pezzi meccanici e di carrozzerie