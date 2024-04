RECANATI Prove generali in mattinata poi squadra in partenza verso Chiavari dove domani alle ore 20 scenderà in campo per sfidare l'Entella negli ultimi decisivi e delicati 90’ della regular season. «Dobbiamo difendere a tutti i costi questo quartultimo posto per avere poi nei playout il vantaggio della gara di ritorno in casa e la possibilità di potercela giocare con due risultati su tre a favore». A parlare è un positivista Angelo Veltri, difensore fresco 20enne che in questa stagione ha collezionato già 27 presenze e nell'ultimo periodo ha trovato maggiore continuità fin dal primo minuto anche per sopperire all'infortunio di Peretti, ma già di suo stava mettendo in difficoltà Filippi su alcune scelte a suon di prestazioni nei minuti a lui riservatigli.

«Ovviamente fa bene al morale, ma è una gestione che è utile per tutta la squadra. I compagni, anche quando giocavo meno, non hanno mai smesso di farmi sentire il proprio appoggio e poi quando tocca a te scendere in campo tutto diventa più semplice perché senti di avere sempre la loro fiducia. So che siamo in un momento delicato per tutta la squadra e capisco il mister, ma sono contento che credano in me. Non è semplice farlo su un ragazzo che fino allo scorso anno ha fatto sempre il settore giovanile. Quindi li ringrazio dal primo all'ultimo».



Il carattere



Non si parla né di avere fegato e né di pizzico di follia quando si vuol schierare in difesa, vista la situazione attuale della Recanatese, un elemento giovane come Veltri in difesa. Ha già dimostrato nel corso della stagione di avere quel coraggio e quella giusta spensieratezza che contraddistingue un giovane per poter stare in pianta stabile lì dietro. Ovviamente non sono mancate alcune ingenuità, ma è il rischio che si corre se si schiera un 2004 alla sua prima stagione nei professionisti. Un banco di prova davvero importante: «Certo, m'aspettavo una stagione un po' più tranquilla anche per come era iniziata, ma sapevamo fin da subito che avremmo lottato per la salvezza. Ora siamo in quella situazione e non ci deve mettere paura». La Recanatese ha avuto l'occasione di poter presentarsi a questo appuntamento contro l'Entella potendo lottare più attivamente per la salvezza diretta. Nella gara stregata col Gubbio, c'è anche la delusione di Angelo Veltri che ha avuto una ghiotta occasione per la rete del possibile 2-1 cancellata da Greco con un grande intervento. Mani nei capelli per il difensore campano e chissà quanto ci avrà pensato su. «Molto, devo essere sincero - ammette Veltri - più che altro per il momento che stiamo vivendo. Volevo regalare una gioia a compagni e tifosi. Sarebbe stato il gol del possibile vantaggio per noi e che avrebbe cambiato in positivo tutta la partita. Però da quel match è venuto fuori anche tutto il carattere di questa Recanatese. Una squadra che non molla mai, sempre pronta a reagire alle difficoltà e questo atteggiamento dovrà accompagnarci fino a maggio».



La prevendita



Ultime ore per poter acquistare i biglietti al costo unico di 7 euro per il settore ospiti sul circuito online etes.it e ricevitorie Etes. La prevendita chiuderà oggi alle ore 19 e dovrebbero essere circa una decina i tifosi che si muoveranno alla volta della Liguria.