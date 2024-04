PESARO Saranno playout, quasi certamente con la Recanatese. Perché il 2-3 di ieri a Vercelli contro il Sestri Levante, giunto in una ripresa in cui si è vanificato quanto di buono fatto nei primi 45 minuti, ha lasciato la Vis a 36 punti, al terz’ultimo posto della graduatoria del girone B di Serie C. Addio sogni di salvezza diretta, che una vittoria invece avrebbe ancora alimentato, la gara di domenica prossima contro la Juve Next Gen servirà «solo» a determinare la griglia degli spareggi. Virgolette d’obbligo visto i vantaggi non da poco di cui gode la meglio classificata. La certezza è che i pesaresi chiuderanno la stagione regolare al 17esimo o al 18esimo posto. Al momento sono terz’ultimi, a meno 2 dalla Recanatese che domenica farà visita a una Virtus Entella a cui manca un punticino per certificare la matematica permanenza in Serie C. Ecco che per scalare una posizione non ci sono alternative che battere la Juve Next Gen, e non sarà facile dal momento che la seconda squadra della «vecchia signora» - sesta della classe - vorrà piazzarsi il più in alto possibile nella griglia playoff, e al contempo sperare che i leopardiani non vincano. Se dovessero pareggiare e la Vis vincere chiuderebbero entrambe a 39, ma la differenza reti generale - da tenere in considerazione visto l’1-0 e lo 0-1 del doppio derby - premierebbe la squadra di Stellone. Non un dettaglio arrivare davanti dal momento che la meglio piazzata avrà la seconda partita playout in casa ma soprattutto è salva a parità di risultati nelle due partite di spareggio. Chiusura curiosa. Si diceva che Vis e Recanatese si affronteranno ai playout, ma non è matematico al 100% anche se ci si avvicina. Teoricamente ci sarebbe infatti anche una remota possibilità che i pesaresi affrontino l’Ancona, ma i dorici dovrebbero compiere un disastro. Dovrebbero in primis perdere e nettamente in casa contro una Lucchese che non ha nulla più chiedere. Questo perché l’Ancona ha un meno 10 nella differenza reti complessive, a fronte del meno 17 di una Recanatese che comunque dovrebbe vincere la sua partita in quel di Chiavari, essendo pure in questo caso la differenza reti complessiva il parametro da tenere in considerazione, visto il 2-0 e lo 0-2 dei due derby di stagione regolare. Ad ogni modo, 99 su 100, sarà Vis-Recanatese o Recanatese-Vis.