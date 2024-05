Internazionali Roma, Alcaraz non ci sarà: «Ho un problema al braccio e per questo non giocherò»

Carlos Alcaraz non ci sarà agli Internazionali di Roma. A dare la notizia ci ha pensato lo stesso tennista numero 3 al mondo che ha dato forfait a pochi giorni dall'inizio. Il talento di El Palmar, infatti, era stato eliminato nel Master 1000 di Madrid e ora ha deciso di non presentarsi nella Capitale. Il motivo lo ha spiegato proprio lui in un post publicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

Le sue parole

Sul profilo dello spagnolo si legge: «Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, un fastidio al braccio. Oggi ho fatto dei test e ho un edema muscolare al pronatore rotondo, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%».