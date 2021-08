Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi sabato 14 agosto 2021

Million Day, estrazione in diretta alle 19, oggi 14 agosto 2021, su CorriereAdriatico.it. I numeri vincenti possono far vincere fino a un milione di euro. Al Million Day infatti si vince azzeccando tutti e cinque i numeri (un milione di euro), ma anche con 4 (mille euro), 3 (50 auro) e l'ambo (2 euro). Il Million Day finora ha registrato 178 vincite milionarie, l'ultima lo scorso 23 luglio 2021. Agosto è ancora a secco, ma oggi potrebbe essere il giorno giusto, anche per festeggiare un ricco Ferragosto. Dall'inizio dell'anno sono stati 32 i giocatori premiati con un milione.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 13 agosto 2021

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY OGGI 14 AGOSTO 2021:

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME 8 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

VENERDI 13 AGOSTO 2021: 23-47-51-37-9

GIOVEDI 12 AGOSTO 2021: 49-11-35-5-10

MERCOLEDI 11 AGOSTO 2021: 26-5-10-1-39

MARTEDI 10 AGOSTO 2021: 7-30-18-51-15

LUNEDI 9 AGOSTO 2021: 23-17-2-21-10

DOMENICA 8 AGOSTO 2021: 26-11-38-46-34

SABATO 7 AGOSTO 2021: 50-52-48-55-42

VENERDI 6 AGOSTO 2021: 40-10-22-33-1

Alle 20 secondo appuntamento con la fortuna: l'estrazione di numeri e combinazione vincenti di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA