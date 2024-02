PESARO Una bella fetta di salvezza diretta passa dal Tubaldi. Ha ragione Banchieri, il mister, quando dice che poi mancheranno altri 10 capitoli con in palio globalmente 30 punti, però se la sua Vis oggi, alle 18.30, battesse in trasferta la Recanatese, si porterebbe a buon punto in chiave raggiungimento dell’obiettivo prefissato, scacciando i leopardiani a meno 11 che sono tanti se si considera che il playout si annulla se tra le due contendenti ci sono più di 8 punti di distacco.



Gara cruciale



Non a caso, pur mantenendo il consueto senso della misura, Simone Banchieri ha parlato di gara importantissima, «ancora più importante di quella col Pescara». E ancora: «È una partita a cui teniamo tantissimo, noi, i tifosi e il club. Trattandosi di derby è poi una sfida differente, che va giocata con un’emozionalità diversa dal solito. In palio ci sono punti che valgono tanto però che sia risolutiva non lo dico perché poi ci sono tante partite e dovremo giocarle al meglio tutte, fino alla fine. La Recanatese? Non conosco la loro situazione e non so perché prima andava in un modo e recentemente in un altro. Come al solito dobbiamo badare soprattutto a noi, senza pensare tanto all’avversario».



Tonucci out, Obi e de Vries in



Squalificato Denis Tonucci, che aveva ripreso il suo posto al centro della difesa a quattro proprio domenica col Delfino, al fianco di Zagnoni tornerà Rossoni. Se a sinistra non dovrebbero esserci dubbi sulla titolarità di Gian Marco Neri, gemello del portiere Filippo, come terzino destro Da Pozzo - che da subentrato ha siglato la terza rete in stagione - potrebbe avere qualche chance di giocare dall’inizio, al posto del comunque positivo Mattioli. In mediana, con capitan Di Paola, Rossetti e uno tra Iervolino e Nina, mentre in attacco giocheranno sicuramente Pucciarelli (2 gol nelle ultime 2) e Karlsson (10 sigilli nelle 11 gare più recenti), da capire se assieme a Nicastro o a Mamona che contro il Pescara ha fatto un figurone. In ogni caso Banchieri è stato chiaro anche nella conferenza stampa dell’antivigilia: «Non è che se uno non gioca una partita è perché ha demeritato, ma perché magari io e il mio staff pensiamo che in quella determinata circostanza possa essere più funzionale qualcun altro. E poi il piano gara prevede sempre di tenere fuori qualche giocatore meritevole, in grado di cambiare la partita tra il 60’ e il 70’». Chissà che tra questi non possano esserci pure Obi e de Vries, entrambi rientrati in gruppo a inizio settimana e quindi teoricamente pronti per giocare uno spezzone.



Le coordinate



Allo stadio Tubaldi di Recanati, dalle 18.30, arbitrerà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli, assistito da Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Salvatore Nicosia di Saronno, con Gennaro Decimo anch’egli di Napoli quarto ufficiale. Per il fischietto campano, al terzo anno di Can C, un precedente a testa (arbitrò Vis-Lucchese 2-1 del febbraio 2022 e Recanatese-Ancona 4-0 dello scorso aprile). Diretta Sky sport, anche su Now Tv, saranno comunque diversi i tifosi pesaresi al seguito, per un derby che potrebbe avvicinare sensibilmente i biancorossi alla meta.