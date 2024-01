Lega Serie B, ufficializzate le date dei playout: ecco quando si giocheranno le due gare per la salvezza

Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea di Lega B con la presenza di tutte le società. In apertura dei lavori si è tenuto un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva. È stata ribadita in modo unanime la contrarietà all’ingresso delle seconde squadre nel campionato di B, ipotesi che risulterebbe lesiva per il regolare svolgimento del torneo.

L'ufficializzazione

Ufficializzate le date dei playout 2023/24 che si disputeranno giovedì 16 maggio e giovedì 23 maggio, con gara di andata e di ritorno.

GARA DI ANDATA Giovedì 16 maggio 2024 - (17ª vs 16ª)

GARA DI RITORNO Giovedì 23 maggio 2024 - (16ª vs 17ª)