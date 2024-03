Serie C, pubblicate le date dei playout (e dei playoff): le marchigiane sono tutte spettatrici interessate

ANCONA Sono state rese note dalla Lega Pro le date relative a playoff e playout di Serie C. Per quel che concerne la lotta per non retrocedere, in questo momento tutte le formazioni marchigiane (Ancona, Vis Pesaro, Recanatesee Fermana) occupano quattro delle ultime cinque posizioni. L'ultima classificata retrocede in maniera diretta, le altre giocano lo spareggio in doppio confronto con andata in casa della peggior classificata. In caso di parità di reti, al termine delle due sfide, avanza la miglior classificata.

Il calendario