Renato Zero, ecco le date dell'Autunno Live: il 26 ottobre concerto a Pesaro

Archiviati i 14 sold out di marzo a Firenze e a Roma, e mentre manca sempre meno ai concerti estivi, Renato Zero pensa già ad un grande autunno in musica. Dopo l’annuncio delle nuove date outdoor, raddoppiando gli appuntamenti di giugno e luglio a Bari, Napoli e a Santa Margherita di Pula (Cagliari), il viaggio per l’Italia di “AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO” (prodotto da Tattica) si arricchisce da oggi di un’avvincente leg autunnale nei più importanti palasport: a partire dal 29 settembre, e fino al 10 novembre, 14 imperdibili nuovi concerti-evento a Milano, Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro (la data fissata è quella del 26 ottobre), Perugia, Eboli, Messina e Roma.

L’autunno live zeriano muoverà i primi grandi passi da Milano, il 29 e 30 settembre @ Forum, per un incredibile compleanno festeggiato per la prima volta sul palco della città meneghina, e proseguirà il 5 e 6 ottobre a Torino @ Inalpi Arena; il 9 ottobre a Livorno @ Modigliani Forum; il 12 e 13 ottobre a Bologna @ Unipol Arena; il 16 e 17 ottobre a Mantova @ Pala Unical; il 26 ottobre a Pesaro @ Vitrifrigo Arena; il 29 ottobre a Perugia @ Pala Barton; il 2 novembre a Eboli @ Palasele; il 6 novembre a Messina @ PalaRescifina, per il tanto atteso e acclamato ritorno live in Sicilia, e gran finale nella sua Roma il 10 novembre @ Palazzo dello Sport. Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 15.00 di mercoledì 24 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Con i concerti-evento Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che include, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua ultracinquantennale carriera musicale (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.





AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO



14 GIUGNO 2024 - BARI @ ARENA DELLA VITTORIA

16 GIUGNO 2024 - BARI @ ARENA DELLA VITTORIA

21 GIUGNO 2024 - NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO - SOLD OUT

22 GIUGNO 2024 - NAPOLI @ PIAZZA DEL PLEBISCITO

19 LUGLIO 2024 - SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA- SOLD OUT

20 LUGLIO 2024 - SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) @ FORTE ARENA

29 SETTEMBRE 2024 - MILANO @ FORUM - NUOVA DATA

30 SETTEMBRE 2024 - MILANO @ FORUM - NUOVA DATA

5 OTTOBRE 2024 - TORINO @ INALPI ARENA - NUOVA DATA

6 OTTOBRE 2024 - TORINO @ INALPI ARENA - NUOVA DATA

9 OTTOBRE 2024 - LIVORNO @ MODIGLIANI FORUM - NUOVA DATA

12 OTTOBRE 2024 - BOLOGNA @ UNIPOL ARENA - NUOVA DATA

13 OTTOBRE 2024 - BOLOGNA @ UNIPOL ARENA - NUOVA DATA

16 OTTOBRE 2024 - MANTOVA @ PALA UNICAL - NUOVA DATA

17 OTTOBRE 2024 - MANTOVA @ PALA UNICAL - NUOVA DATA

26 OTTOBRE 2024 - PESARO @ VITRIFRIGO ARENA - NUOVA DATA

29 OTTOBRE 2024 - PERUGIA @ PALA BARTON - NUOVA DATA

2 NOVEMBRE 2024 - EBOLI @ PALASELE - NUOVA DATA

6 NOVEMBRE 2024 - MESSINA @ PALARESCIFINA - NUOVA DATA

10 NOVEMBRE 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT - NUOVA DATA