Affari Tuoi, anche stasera salta il programma di Amadeus(e succederà ancora): scoppia la polemica social. Quando torna il game show

Anche stasera in tv, venerdì 3 maggio, il programma di Amadeus non andrà in onda. Se ieri lo stop ad Affari Tuoi era stato dovuto al match di Europa League, stasera la "colpa" sarà dei David di Donatello. E non saranno le uniche due puntate in cui il gameshow sarà fermo. E i telespettatori affezionati non hanno preso bene la notizia.

Affari Tuoi, stasera salta la puntata

Quindi Affari Tuoi starà in panchina il 2, 3 e 9 maggio. Ben tre puntate. Lo show, stasera dovrà dare spazio alla premiazione della 69° edizione dei David Di Donatello.

Quando torna in tv

I telespettatori dovranno aspettare quindi domani, sabato 4 maggio, per tornare a sfidarsi con "Il Dottore",. Ma non è finita perché anche il 9 maggio il programma non andrà in onda. Il Motivo? Il ritorno della partita di Europa league Roma e Bayer Leverkusen.

Notizia questa che ha fatto partire una polemica social. «No, dobbiamo aspettare sabato per la prossima puntata», e poi: «E io che faccio domani e dopodomani senza i pacchi? ma siete folli», e c'è chi anche non ama il calcio: «Due giorni senza Affari Tuoi perché i milionari in mutande giocano a palla».