Le imperfezioni della generazione dei quarantenni in una commedia degli equivoci: “Scusa sono in riunione... ti posso richiamare”, con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta che cura anche la regia, andrà in scena alle ore 21 di martedì e mercoledì 12 e 13 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Lo spettacolo sarà poi in scena alle 20,30 di giovedì 14 e venerdì 15 marzo al Ventidio Basso di Ascoli Piceno, alle 21 di sabato 16 e alle 17 di domenica 17 marzo al Teatro dell’Aquila di Fermo e infine alle 21,15 di martedì 19 marzo alla Nuova Fenice di Osimo, nell’ambito delle stagioni dei Comuni e Amat.

I protagonisti

Incontrada in scena sarà con Gabriele Pignotta che, oltre a essere sul palco e curare la regia, ha anche scritto questo testo. Se qualcuno dovesse vedere nel titolo una di quelle scuse che spesso si prendono per non rispondere o perché magari in riunione ci si è davvero, avrebbe perfettamente ragione. La storia è quella di un gruppo di amici che, dopo essere stati insieme all’università, si perdono di vista e si ritrovano dopo molti anni.

Ciò che maggiormente viene apprezzato di questa commedia, crede Incontrada, è l’autenticità: «Quelle che vengono portate in scena sono cinque personalità differenti, con i propri punti di forza, ma soprattutto di debolezza: ci sono l’idealista, il giornalista ambientalista tutto preso dalle sue battaglie ecologiche, poi ci sono io che sono la donna indipendente e multitasking. Penso che sia facile immedesimarsi in ognuna di queste». Risate assicurate in questo spettacolo, e non solo anche molti interrogativi su come vedere la vita. Si riflette sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che animano i tempi contemporanei. Questo ha voluto trasmettere Pignotta con la scrittura del testo in scena. Il cast, completato da Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi, lavora bene nella compagnia, con il regista che non soffoca la creatività degli attori, ma li lascia liberi di attingere alla loro creatività.

Il testo

«Pignotta – prosegue la protagonista femminile – ci lascia molta libertà di interpretare il testo. Ovviamente dobbiamo seguire un ritmo, un copione, altrimenti ti perdi, soprattutto in teatro, però ci lascia anche la libertà di cambiare le battute. L’importante è mantenere il senso, poi ci sono anche dei punti dove sappiamo che il pubblico ride sempre e questi sono i più difficili da cambiare. In altri momenti possiamo sbilanciarci ed essere liberi». Lavorano bene, sereni, il gruppo è affiatato, e stanno andando avanti da tre anni a questa parte. «Siamo un gruppo di amici – commenta Incontrada – di quelli con la A maiuscola, molto affiatati sia sul palcoscenico che dietro le quinte, soprattutto dietro le quinte. Condividiamo molto delle nostre vite, ridiamo tantissimo e ci facciamo scherzi in continuazione. Non smetterò mai di dirlo, ma sono davvero fortunata ad aver trovato dei compagni di viaggio così straordinari».

L’esordio

Di viaggi Incontrada ne ha fatti molti: «Ho esordito in teatro nel 2007, sono passati un bel po’ di anni, ma l’emozione prima di ogni spettacolo è sempre tanta, ogni serata è come una prima: non sai mai che tipo di pubblico ti accoglierà e come reagirà. Coinvolgimento ed empatia con il pubblico sono due aspetti fondamentali per la buona riuscita di uno spettacolo».