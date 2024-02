SENIGALLIA Gli organizzatori tolgono il Comune dall’impasse e sciolgono la riserva sulle date del Summer Jamboree 2024. L’evento si terrà dal 27 luglio al 4 agosto. E’ quanto emerso da un incontro che si è tenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in Comune. Il secondo nel giro di poche settimane, dopo un primo che si era concluso con un nulla di fatto. La firma, in realtà, non è arrivata nemmeno venerdì, ma almeno sono state decise le giornate in cui la manifestazione si svolgerà.

Il rischio

Oggi, quindi, alla Bit di Milano potrà essere comunicata la data ufficiale. Il rischio era quello di invitare il pubblico della Borsa internazionale del turismo a un evento, senza specificare quando di preciso si sarebbe svolto. Sarebbe stato un pessimo errore di promozione ma, per fortuna, gli organizzatori hanno deciso di evitarlo pur non avendo sicurezze scritte sul contributo della Regione, promesso finora solo a voce. Erano due i periodi al vaglio. Quello scelto, caldeggiato dagli albergatori e sostenuto anche dal Comune, dal 27 luglio al 4 agosto. L’altro andava dal 3 all’11 agosto ma è stato scartato.

Ogni anno, infatti, il festival dura 9 giorni, che si sviluppano a cavallo di due weekend tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto. Quest’anno, però, partire dall’ultimo weekend di luglio comporterà 5 giornate di luglio e 4 di agosto. Significa anticiparlo perché si sposta più a luglio mentre è sempre stato l’evento di agosto. Per gli albergatori è una manna dal cielo perché andrà a riempire un periodo che, altrimenti, non farebbe registrare il tutto esaurito che si aspettano invece dal Summer Jamboree. La settimana che anticipa Ferragosto, infatti, si riempie già da sola. Quest’anno gli albergatori hanno deciso di contribuire in maniera unitaria, almeno quelli aderenti all’Associazione Albergatori che ne raggruppa la maggior parte. Promuoveranno le camere per il periodo del Summer Jamboree nel solo portale Senigallia Incoming destinando una percentuale, calibrata sul numero di stanze messe a disposizione, all’organizzazione dell’evento.

Dalla Regione non sono stati presi impegni formali ma solo a parole. Dovrebbe essere confermato il contributo di 150mila euro all’anno anche se c’è una trattativa per spingere fino a 200mila. Il sindaco Massimo Olivetti ha garantito che il contributo, non è chiaro di quale importo, ci sarà e basterà.

«Dalla Regione, pur non essendoci ancora atti formali, mi hanno confermato il contributo per i prossimi tre anni che saranno oggetto della convenzione – commenta il sindaco Massimo Olivetti -, la andremo a firmare a breve. Intanto ringrazio gli organizzatori per aver deciso di assecondare, con le date, il periodo richiesto dagli albergatori. Domani (oggi ndr) andremo alla Bit con le date – annuncia il sindaco –, pronti a promuovere le vacanze senigalliesi tra Summer Jamboree, che resta sempre l’evento di punta della nostra estate, e molti altri». La stagione quest’anno si aprirà con il raduno europeo della Harley Davidson, tra il 6 e il 9 giugno. Tra le conferme, XMasters dal 13 al 21 luglio.