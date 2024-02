Botte e insulti al triplice fischio del derby di Seconda Categoria con il Trecastelli: Daspo di un anno al dirigente dell'Ostra Vetere

OSTRA VETERE - Ancora strascichi della partita di Seconda Categioria tra Ostra Vetere e Trecastelli dello scorso 20 gennaio. Il pareggio arrivato al 93' aveva innescato una spirale di violenza e di insulti razzisti che reano già cotstate multe del giudice sportivo alle due società Il Questore di Ancona ha infatti firmato il provvedimento di divieto di accesso (valido per un anno) ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria. Il Daspo è stato disposto nei confronti di un Rappresentante della Dirigenza della squadra di calcio Olimpia Ostra Vetere, ritenuto responsabile di condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Infatti l'uomo, allo stadio "G.Puerini" di Ostra Vetere, in occasione dell'incontro di calcio con la Trecastelli Polisportiva, valevole per il campionato di II Categoria Marche, ha tenuto una grave condotta violenta nei riguardi di alcuni giocatori avversari e, dopo essere stato allontanato dagli atleti della propria squadra, riproponeva il suo comportamento violento nei confronti di alcuni tesserati della compagine ospite.