Il Modena riparte da Bisoli dopo l’esonero di Bianco. Sabato l'esordio ad Ascoli

Il successore di Paolo Bianco sulla panchina del Modena è Pierpaolo Bisoli, ufficializzato nel pomeriggio. Il cinquantasettenne di Porretta è il 104° allenatore nella storia della squadra emiliana, il terzo da quando la famiglia Rivetti è proprietaria del club, ed è stato preferito a Moreno Longo e Cristian Bucchi. Ha firmato il contratto che lo lega ai gialloblù fino al 30 giugno 2025. Ha parlato con i tifosi, ha incontrato i giocatori e ha poi diretto il primo allenamento al campo Zelocchi dello stadio Braglia. Il presidente Carlo Rivetti l’ha accolto con molta fiducia.

Decisiva la sconfitta del Modena nell'ultimo turno di campionato in casa contro il Catanzaro (1-3) che è costato il posto a Bianco.

L'ultima vittoria del club emiliano risale al 3-0 col Parma del 27 gennaio. Da quel momento sono arrivati 8 pareggi e 3 sconfitte (tutte in casa). Inevitabile il cambio da parte della società. Arriva Bisoli che proverà a invertire la rotta di una squadra che si trova al 13esimo posto, a +6 sulla zona retroscessione ma con tutto ancora aperto. Bisoli aveva cominciato questa stagione al Sudtirol, fino all’esonero dopo la sconfitta il 3 dicembre scorso in casa contro il Como. Nella stagione passata era subentrato alla quarta giornata con la squadra (allora neopromossa) a zero punti per portarla fino alla doppia semifinale dei playoff persa contro il Bari. E sabato la prima per il nuovo tecnico al Del Duca di Ascoli contro una squadra, quella di Carrera che ha tanta fame di vittorie.