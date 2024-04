PESARO La Carpegna Prosciutto batte la Vanoli e tiene aperta la corsa salvezza. I ragazzi di coach Romeo Sacchetti inseguono nel punteggio per diversi minuti ma nel secondo tempo trovano un grande Matteo Tambone che permette alla sua squadra prima di recuperare e poi di portarsi avanti nel punteggio (69-68). Oltre al capitano la Vuelle ha ancora una grande prova da parte di Cinciairini, McDuffie e Wright-Foreman.



La partita

Le prime notizie di serata riguardano la Vanoli priva di Denegri e Adrian, mentre i primi applausi della serata sono per i tre ex giocatori che hanno vestito la maglia della Vuelle vale a dire Paul Eboua, Trevor Lacey e Simone Zanotti. In avvio di gara coach Sacchetti si affida a Cinciarini, Tambone, Bluiett, McDuffie e Mazzola. A sbloccare il punteggio è subito un canestro di Eboua, mentre la Carpegna Prosciutto con un due su tre nelle triple prova a scappare (8-4), ma la Vanoli rimane in scia (8-7) e piazza subito un contro break di sei a due con Golden e Davis e si porta nuovamente avanti (10-13). McDuffie riporta in parità il match (13-13), mentre Wright Foreman regala il più 3 (16-13).

La difesa

I ragazzi di coach Sacchetti faticano tanto in difesa concedendo ben 49 punti nel primo tempo e perdono qualche pallone in maniera ingenua contro la zona press della Vanoli, che chiaramente non vuole permettere alla Carpegna Prosciutto di correre e così un positivo Eboua che infila 12 punti, supportato da McCullough che chiude i primi due periodi di gioco a 14 permettono alla Vanoli di continuare a condurre toccando anche il più 8 (34-42) prima che la Vuelle riesca a recuperare qualche cosa prima del thè lungo (43-49). In avvio di terzo parziale Cremona si riporta a più 8 (43-51), ma Tambone inizia il suo show e infila ben 21 punti sui 24 totali del suo tabellino nel secondo tempo permettendo ai suoi in primis di recuperare nel punteggio (69-68), e poi di portarsi avanti (75-72). Cremona con Zanotti torna avanti (77-78), ma Mazzola e McDuffie riportano a più quattro la Vuelle (82-78), mentre Cinciarini regala il più 5 che chiude la gara.