GRADARA Presentata ieri nella splendida cornice di Villa Matarazzo la Carpegna Prosciutto 2023-2024, che domenica alle 17 a Brescia inizierà il campionato. A fare gli onori di casa è stato il presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci, che dopo i ringraziamenti ad Arianna Ranocchi e alla sua famiglia per l’ospitalità ha detto: «Siamo in una bella location che è anche fortunata, visto che è il terzo anno che ci ospita e negli ultimi due anni abbiamo raggiunto i playoff e una volta la partecipazione alla Coppa Italia».

La forza



«Ringrazio anche Andrea Beretta, la sua famiglia e Marco Pulici, che per questo anno ci hanno garantito un importante sostegno economico e sportivo con la sponsorizzazione Carpegna Prosciutto - ha aggiunto Arceci -. Vorrei ringraziare anche il Consorzio Pesaro Basket che è una grande famiglia unita ed appassionata, che quest’anno con l’entrata di sei nuove aziende raggiunge il numero di 34 consorziati e un saluto anche agli sponsor che sono ben 125. Da oggi (ieri n.d.r) inizia una nuova avventura. Sarà un campionato difficile e ne siamo consapevoli, però grazie alla serietà della società e al lavoro dello staff, siamo convinti che anche quest’anno ci possa portare nuove soddisfazioni. Dobbiamo stare vicini alla squadra e al coach riempiendo il palazzo, facendo sentire ai nuovi arrivati l’orgoglio della maglia, di 77 anni di storia della Vuelle e della città».



Il presidente



Poi è stata la volta del presidente della Vuelle Ario Costa. «Per il sottoscritto inizia l’undicesimo anno di presidenza e non mi sarei mai aspettato molti anni fa di arrivare a fare così tanto e lo continuo a fare con grande passione orgoglio e volontà, ma penso che tutto questo mi venga permesso da voi che siete qui, perché ci avete sempre sostenuto nei momenti difficili e anche in quelli meno complicati. Quindi un grazie infinito a tutti voi che partecipate ogni domenica non solo con la vostra presenza ma anche con le vostre risorse». Successivamente il microfono è passato ad Andrea Beretta che con la sua famiglia per la quinta stagione accosta uno dei suoi marchi alla Vuelle. «Ho conosciuto tutti oggi a parte qualche giocatore della passata stagione che già conoscevo. Con il coach ho scambiato qualche parola molto bella e concreta. Speriamo che siano rappresentative del suo lavoro presente e futuro per questo campionato che sarà competitivo. La classifica sarà molto stretta, quindi dovremo giocare ogni match con una intensità unica e sono convinto che i ragazzi faranno bene».



Il coach



Dopo la presentazione della squadra è stata la volta di coach Maurizio Buscaglia. «La preseason è andata bene, nel senso che abbiamo usato queste partite per cercare di iniziare a conoscersi e giocare insieme. I ragazzi sono stati eccezionali e abbiamo avuto la possibilità nonostante qualche acciacco di non pensarci. Il gruppo è fantastico stiamo bene insieme e questa è una buona base di partenza». Dal coach a capitan Matteo Tambone. «I ragazzi sono carichissimi. Abbiamo giocato un buon precampionato e non vediamo l’ora di iniziare questa stagione nel migliore dei modi». Chiusura degli interventi per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci «Ci tenevo ad esserci perché si avvia una stagione in cui speriamo di divertirci. Lo scorso anno ci siamo molto divertiti e Pesaro ha ritrovato la voglia di riempire il palas, anche se onestamente il pubblico non è mai mancato, ma basta vincere qualche partita e si ricrea un entusiasmo incredibile».



Il brand



«C’è grande entusiasmo attorno alla nuova squadra. Anche se le prime rimangono ad un livello molto alto rispetto alle altre, noi ce la metteremo tutta e cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile - ha concluso Ricci - considerato anche che saremo Capitale Italiana della Cultura e sono contento che questo brand sia sulle maglie della Vuelle. Il basket è un pezzo della cultura pesarese». Infine l’ex Vuelle Carlos Delfino potrebbe approdare in A2 a Cantù nelle prossime ore.