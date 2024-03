Carpegna Prosciutto Pesaro, nulla da fare a Treviso: lotta ed equilibrio ma alla fine arriva la 18esima sconfitta stagionale

Partita della sopravvivenza nella massima categoria per la Carpegna Prosciutto Pesaro a Treviso contro la NutriBullet Basket. Treviso reduce dalla vittoria contro Pistoia, Vuelle ancora ferita dal bruciante passo falso in casa contro Reggio Emilia con il carico di una prestazione incolore e l'infortunio di Totè, l'unico lungo in squadra che all'andata, nella vittoria per 95-76 dei pesaresi, era risultato tra i migliori in campo. Pare sia passata un'era geologica da quel match.

Primo quarto 27-26

Parte malissimo la Vuelle andando subito sotto di 5 (5-0). Alla tripla di Mazzola (dopo due liberi sbagliati), replica Bowman (8-3). Pesaro reagisce con grinta e piazza il controbreak ancora con Mazzola (8-8). Partita equilibrata, si va avanti a strappi. Si accendono gli americani Bamforth e Ford (23-23). Treviso si riporta avanti con un nuovo 5-0 parziale (27-23) ma Wright Foreman pesca la tripla sul filo della sirena (27-26) del primo quarto.

Secondo quarto 18-18

Stesso copione nel secondo parziale, con la Vuelle che riesce anche a mettere il naso avanti (31-32) con Visconti. La partita è un continuo testa a testa. Olisevicius trova la bomba (43-40) e Sacchetti chiama il time-out. McDuffie e Bamforth riportano avanti Pesaro (43-44). Finita? No, si va al riposo lungo con il canestro di Robinson 45-44. Partita apertissima.

Terzo quarto 22-20

Bluiett autografa i primi punti della ripresa, Bowman risponde all'istante: 47-47 dopo 2' e 20'' giocati. McDuffie estrae letteralmente un canestro dal cilindro (47-49). Ancora Vuelle con Bamforth: 47-52 (massimo vantaggio Pesaro). Cinciarini si guadagna un fallo e non fallisce dalla lunetta (50-54).

Quarto quarto

Si sveglia anche Wright-Foreman dalla lunga distanza (61-62) ma la Vuelle, si sapeva, patisce sotto canestro e dal rimbalzo offensivo di Paulicap Treviso trova il 63-62. Si va avanti di sorpassi e controsorpassi (Tambone trova il 63-64), gli ultimi secondi vedono di nuovo avanti la NutriBullet con Allen, complice una fallo di Bluiett su Bowman (67-64).

Un parziale che vale una stagione. Parte meglio Treviso con D'Angelo Harrison che firma il +5 ma capitan Tambone, grinta e orgoglio, trova la tripla che tiene incollata la Vuelle (71-69). Treviso prova lo strappo ammazza partita con Bowman, 21 punti, che firma il 78-69 con due triple di fila. Momento più difficile della partita. Sacchetti cambia: dentro Ford, fuori Mazzola con 6'37'' da giocare. La Vuelle soffre ancora sotto canestro, trova il -5 con Cinciarini (10 punti) ma Treviso trova sempre la bomba giusta con Olisevicius (81-73). Pesaro vede la vittoria scivolare verso Treviso, Sacchetti chiama il time-out. Il fallo in attacco di Bowman, quinto, ridà fiato alla Vuelle con 2'30'' da giocare e fallo subito da McDuffie (e tecnico Olisevicius): 85-81. Wright-Foreman segna altri 2 punti pesantissimi: 85-83. Ancora liberi per McDuffie a 1'28'' da giocare: fallito il primo, 87-84 a 1'20'' da giocare. Questa volta in lunetta ci va Harrison (fallo di Visconti): 89-84 a 60 secondi dalla fine. Foreman riporta a -3 Pesaro. Rientra Tambone a 38 secondi dalla fine. La Vuelle combatte ma non basta. La tripla finale di Mazzola non evita la 18esima sconfitta stagionale per Pesaro. Robinson e Harrison hanno già messo la parola fine sulla partita e probabilmente sulla stagione (93-89).