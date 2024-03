Vuelle, per credere ancora nella salvezza la vittoria è d'obbligo contro Reggio Emilia

PESARO - Sulla carta è più facile ma in verità è più difficile. Dopo aver battuto la Virtus Bologna in una partita difficilmente dimenticabile, la Vuelle insegue il bis contro Reggio Emilia (palla a due alle ore 18,25).

Serve la vittoria, bisogna domare la Unahotels per dare ancora più forza all'operazione rimonta, a quel cammino che può portare alla salvezza. E' una partita - come l'ha definita anche coach Sacchetti - fondamentale in questo percorso, quindi come domenica scorsa sarà fondamentale partire forte e non lasciare nulla al caso contando come sempre sul fattore pubblico pronto più che mai a questa nuova battaglia sapendo di quanto è duro il cammino anche perchè ieri nell'anticipo Treviso è andata a vincere (84-83 il finale) a Pistoia.