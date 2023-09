La Vuelle trova il nuovo (utensil)centro: ecco la 30esima azienda del Consorzio Pesaro Basket

PESARO - Il Consorzio Pesaro Basket si amplia ancora, per sostenere la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nella sua volontà di crescere ulteriormente, tanto nel presente quanto in ottica futura. Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro è stata presentata Utensilcentro, 30^ azienda in ordine di tempo a entrare a far parte del Consorzio.

Arceci, il grande tessitore

Il presidente Franco Arceci ha dichiarato: «Siamo molto felici di presentare questa nuova azienda che ha sede a Montelabbate, fondata nel 1980 e che ha registrato notevoli crescite nel corso di questi quattro decenni. Utensilcentro rappresenta il primo polo produttivo in termini di utensileria in diamante. All’interno del Consorzio c’è grande entusiasmo e passione, anche frutto dei bei risultati sportivi maturati nelle ultime stagioni che si integrano con la grande unità di intenti tra le componenti societarie e la nostra tifoseria».

Utensilcentro

Manuele Bartolini ha sottolineato: «Produciamo utensili per la lavorazione del legno, impiegati maggiormente nell’industria del mobile. A fondare l’azienda sono stati i nostri genitori Libero Bartolini e Walter Pazzaglini. Ora siamo alla seconda generazione e insieme a noi operano in Utensilcentro anche Nicola Bartolini e Gianluca Pazzaglini, nostri fratelli, che ci affiancano nella gestione e nella produzione, la quale è rivolta principalmente ai mercati esteri.

A inizio anno le nostre famiglie hanno deciso di acquisire Wirutex – già sponsor della VL -, una delle aziende note nel settore per la produzione di utensili in diamante policristallino. Abbiamo deciso di entrare nel Consorzio poiché crediamo sia importante sostenere le realtà di prestigio del territorio come la Victoria Libertas».

Alessandro Pazzaglini ha aggiunto: «Siamo una realtà molto dinamica, sempre in allenamento, proprio come la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Lavoriamo con grande passione e la pallacanestro ci piace molto, è uno sport davvero avvincente. Contiamo su 70 addetti per un fatturato complessivo di 12 milioni di euro».

Il presidente Ario Costa ha espresso soddisfazione per questo nuovo ingresso: «ll Consorzio Pesaro Basket cresce ancora con delle realtà imprenditoriali molto interessanti come Utensilcentro e di questo ringrazio Franco Arceci e i titolari dell’azienda. Speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni insieme».

L’assessore allo Sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora ha detto: «Vedere la famiglia del Consorzio Pesaro Basket che si allarga ci rende molto felici, di pari passo con la volontà delle aziende del territorio che decidono di sostenere una realtà sportiva e sociale di eccellenza come la VL».