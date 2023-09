PESARO «Abbiamo giocato un torneo stanchi perché abbiamo lavorato e spinto sempre e così non siamo stati molto brillanti dal punto di vista fisico. Ma per fortuna, nel senso che dobbiamo anche mettere benzina nelle gambe in vista della stagione. Dobbiamo migliorare un pochino su certi meccanismi e nella partita giocata con Pistoia eravamo concentrati su due cose su cui avevamo lavorato tra sabato e domenica e sono andate abbastanza bene. Bisogna migliorare anche come condivisione del pallone e flusso, su questo ci aiuterà un poco il play book inserendo delle cose e bisogna continuare a lavorare insieme. In questa settimana dobbiamo fare un piccolo passo su alcune cose analitiche, in modo da portare al prossimo torneo un poco più di precisione». Questa l’analisi del coach della Carpegna Prosciutto Maurizio Buscaglia, al termine della gara vinta contro Pistoia domenica nella finale per il terzo posto alla Link Cup di Sansepolcro.

APPROFONDIMENTI BASKET SERIE A1 Vuelle Pesaro, i tifosi promuovono le prime uscite: «La difesa sarà uno degli aspetti fondamentali»



La difesa

Contro Pistoia a livello difensivo la squadra ha lavorato bene sulle linee di passaggio degli avversari, cosa fatta anche nella gara giocata sabato contro la formazione rumena. «Con la squadra rumena su questo aspetto abbiamo iniziato a farlo non subito e si è subito qualche cosa, ma poi è stato fatto. Sia sabato che domenica abbiamo lavorato su questo e su altre situazioni. Ho sfruttato anche l’allenamento della domenica mattina e la partita per inserire alcune cose e quindi la testa era molto impegnata su questi aspetti. Rispetto alla prima giornata siamo stati un poco più attenti a rimbalzo, visto che contro il Cso Voluntari avevamo subito tanto». Schilling in difesa si batte cercando di fare la sua parte, mentre in attacco ancora si vede che non riesce a trovare i suoi spazi e movimenti e in questo momento sembra essere un poco in difficoltà. «Più che in difficoltà dobbiamo tenere a mente che in certe situazioni bisogna essere profondi e quindi andare dentro e avvicinarsi al ferro, e da questo si parte per dargli la palla anche meglio e onestamente questo è un lavoro che si fa in due. In questo momento vogliamo servirlo ma arriviamo sempre con mezzo secondo di ritardo, per cui deve migliorare il timing a livello di squadra». Bluiett ha fatto vedere in questa due giorni di gare di essere più reattivo. «Adesso tocca a lui inserirsi dopo Bamforth. Ora dobbiamo sistemare ancora un paio di cose, visto che Trevon è un giocatore di movimento che sa passare molto bene la palla e quindi la circolazione del pallone può essere molto più rapida e questo ci permetterebbe di andare meno in extra palleggio con lui».

Gli abbonamenti

Ieri si è aperta la seconda fase della campagna abbonamenti della Vuelle per tutti. Le tessere si possono acquistare on line su Vivaticket, oppure da Prodi Sport in orario dal lunedì al sabato 9-12.30 e 16-20, oppure a Casa Vl presso la piscina Facchini dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì.