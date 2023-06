La carica di Buscaglia, nuovo coach pesarese: «Sono pronto per ripartire con la Vuelle»

Presentato ieri pomeriggio all’Hotel Baia Flaminia Maurizio Buscaglia, nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto, accolto in sala Mare dall’entusiasmo di un buon numero di tifosi. Il presidente della Vuelle Ario Costa: «Vedo un bel pubblico entusiasta e siamo felici di essere qui a presentare un obiettivo che la Vuelle finalmente è riuscita a portare a casa. Buscaglia è una grande persona, serio, ed è un grande allenatore. Maurizio è la soluzione migliore che la Vuelle potesse portare a casa e ci è bastata un incontro per capire la sua determinazione che è quella che cercavamo e la sua voglia di mettersi in discussione affrontando questa avventura. Questa è una piazza difficile in cui si sta bene se si riesce a dare tutto in campo e le sue squadre sono sempre molto aggressive in campo».