PESARO La Carpegna Prosciutto parte stamane per Sansepolcro, dove stasera nell’ambito della Link Cup 2023 sfiderà alle 20.30 la formazione rumena del Cso Voluntari. Un club piuttosto giovane, visto che è nato nel 2005, che si è già aggiudicato due coppe di Romania, la prima nel 2021 e la seconda nel 2022 e nell’ultimo campionato si è classificato quarto. Ad aprire la manifestazione sarà la sfida tra Pistoia e Napoli in programma alle ore 18.

APPROFONDIMENTI BASKET Memorial Pierini, la Carpegna Prosciutto Pesaro vince dando 38 punti al Latina (A2)



I tifosi

Intanto ieri si è chiusa la prima fase della campagna abbonamenti dedicata a tutti coloro che avevano il diritto di prelazione o a chi voleva abbonarsi nei posti lasciati liberi nella stagione precedente, mentre da lunedì 11 settembre la vendita sarà libera. Ai tifosi invece abbiamo chiesto un primo giudizio su questa Carpegna Prosciutto, dopo le prime due partite giocate e vinte in precampionato. «Beh chiaramente siamo solo all’inizio ma aver vinto due partite aiuta a lavorare meglio – dice Giovanni Cecchini – e a prendere sempre più fiducia sugli aspetti che propone lo staff tecnico. A livello individuale tra i nuovi il giocatore che mi ha maggiormente impressionato è stato Quincy Ford, visto che Scott Bamforth avendo già giocato in Italia non lo considero come un giocatore nuovo e tutto quello che ha fatto vedere nella sua carriera parla per lui».

La difesa

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Luca Mancini. «Poter dare un giudizio sulla squadra mi pare prematuro, visto che sono ancora pochi i giorni in cui il gruppo ha lavorato insieme, però le prime due partite di precampionato hanno fatto vedere che uno degli aspetti fondamentali in questa stagione sarà la difesa. A livello individuale mi ha fatto una buona impressione Ford, oltre chiaramente a Bamforth che tutti conosciamo, mentre per gli altri giocatori stranieri prima di dare giudizi vorrei aspettare qualche settimana, visto che non è mai facile arrivare in un paese nuovo e riuscire subito ad ambientarsi al meglio in campo, considerato anche che non si conosce il metro di giudizio sui contatti e anche con i compagni l’amalgama ancora non è delle migliori, ma per il periodo in cui siamo ci sta alla grande. La bella notizia è sicuramente il rientro di Valerio Mazzola, che nella scorsa stagione fino a quando non si è fatto male è stato uno degli uomini fondamentali per ottenere certi risultati». Per Federica Rossi «si vede che la squadra è ancora alla ricerca dei migliori automatismi e a questo punto della stagione direi che è normale, visto che ci sono cinque giocatori nuovi da inserire. Comunque al di là di tutto nelle prime uscite questa Vuelle mi è piaciuta e quindi sono fiduciosa per il proseguo di questa stagione, che come sempre sarà equilibrata e difficile».

L’attesa

Chiusura per Maria Montanari. «A mio avviso la squadra è stata costruita secondo una logica e quindi sono fiduciosa e penso che si possa disputare una stagione tranquilla per quanto riguarda la salvezza. Poi chiaramente se dovesse arrivare qualche cosa di più come successo negli ultimi tre anni ben venga». Infine in occasione dell’evento Battiti Festival in programma a Pesaro al Parco Miralfiore dal 21 al 24 settembre il presidente Ario Costa e la squadra saranno presenti nella prima giornata della manifestazione.