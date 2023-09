Memorial Pierini, la Carpegna Prosciutto Pesaro vince dando 38 punti al Latina (A2)

RECANATI - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna sul parquet per la seconda amichevole della sua preseason: al PalaCingolani-Pierini di Recanati l’avversaria del match valido per il 1° Trofeo Attilio Pierini è la Benacquista Latina Basket, formazione di Serie A2.

Il quintetto

Coach Maurizio Buscaglia manda in quintetto McCallum, Bamforth, Visconti, Ford e Schilling mentre coach Di Manno risponde con Gaines, Romeo, Fall, Alipiev e Parrillo.

I primi due punti di serata sono di Parrillo, poi è Ford dalla lunetta a sbloccare il tabellino pesarese. I tre punti consecutivi di Schilling portano i biancorossi sul 5-2: il pivot tedesco è decisamente in serata e con un bel canestro da sotto regala ai suoi il 7-2 a 6’41” dalla prima sirena. Bamforth da tre costringe la squadra laziale al primo timeout sul 10-2 quando mancano 6’14” alla conclusione del primo quarto. Scott infila un’altra bomba per il 13-2, poi entra in campo Valerio Mazzola, alla sua prima volta sul parquet dopo l’infortunio riportato a fine 2022 contro la Virtus Bologna. Visconti firma il massimo vantaggio (16-2) dai 6.75, imitato poco dopo da Tambone per il 19-3. Scott mette in mostra le sue doti di gran tiratore; il primo quarto si chiude sul 24-7.

Secondo periodo

I secondi dieci minuti di gioco iniziano con la tripla di Visconti mentre dall’altra parte è Gaines a muovere il tabellino. Totè realizza e subisce fallo portando la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sul 29-9: il bel canestro di Stazzonelli vale il nuovo massimo vantaggio (33-11), con coach Buscaglia che chiama timeout a 7’24” dall’intervallo.

Il gap si amplia con il tiro dalla lunga distanza di Mazzola e con quello di McCallum (44-15). Parrillo riduce le distanze ma il vantaggio biancorosso resta considerevole. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro offre delle ottime giocate di squadra, con Ford a piazzare la bomba del 51-25. Si va all’intervallo sul 51-26.

Romeo e Schilling realizzano i primi punti al rientro dagli spogliatoi, mentre Ford firma con sicurezza un bel canestro dalla media distanza. La tripla di capitan Tambone riporta i pesaresi a +25. Coach Buscaglia manda in campo anche il giovane Fainke che si rende subito protagonista di un bella azione con canestro finale mentre il terzo quarto si chiude con la tripla di Bamforth per il 68-40.

L’ultimo quarto comincia con Maretto che prende il posto di Tambone e il tiro libero di Romeo. Mazzola continua a mettere buoni minuti nelle gambe trovando la via del canestro con continuità, mentre McCallum strappa applausi con un gran passaggio schiacciato in velocità a Visconti per l’81-46. Stazzonelli con una bella bomba fissa il punteggio sul finale di 87-49.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – BENACQUISTA LATINA BASKET 87-49

(24-7; 51-26; 68-40)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: McCallum 8, Bamforth 12, Bluiett ne, Visconti 11, Ford 11, Maretto, Tambone 6, Stazzonelli 5, Mazzola 11, Fainke 5, Schilling 11, Totè 7 Coach: Buscaglia

BENACQUISTA LATINA BASKET: Felix, Gaines 12, Romeo 13, Moretti 2, Fall 1, Mladenov 5, Alipiev 5, Parrillo 7, Cicchetti 4, Viglianisi ne Coach: Di Manno

Arbitri: Pazzaglia, Bertuccioli, Bartolini