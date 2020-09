Sabato intenso per il calcio, tante amichevoli e quasi un derby a P.S.Elpidio

ANCONA - Con l’avvicinarsi dell’inizio dei campionati di Serie D e Eccellenza previsti per il 27 settembre, si intensificano anche i test delle varie squadre delle province meridionali delle Marche. Questo il programma di sabato 12 settembre, già molto intenso. Il primo test vero si gioca al Ferranti tra due ex avversarie nello scorso campionato di Serie D come il Porto Sant’Elpidio e la Sangiustese. Tra le squadre di Serie D scende in campo anche il Montegiorgio che sarà di scena alle 16,30 a Campiglione contro il Monturano Campiglione per quella che è anche una sfida tra due tecnici che hanno lavorato fianco a fianco lo scorso anno nel Porto Sant’Elpidio come Mengo e Rossi.

Scendendo in Eccellenza l’Atletico Ascoli al Ridolfi di Venarotta (ore 16,30) si confronterà con l’Atletico Centobuchi. È la terza uscita per la squadra di mister Stefano Filippini dopo quelle vincenti con il Monticelli (7-2) e quella di mercoledì in casa dell’Amatrice (3-0). Terza uscita anche per gli uomini di Roberto Ricciotti dopo quella vinta per 3-1 con il Cossinea e quella perduta con lo stesso risultato con il Varano. Scende in campo alle 16 anche il Porto d'Ascoli che si misurerà con la Monterubbianese. Anche per gli uomini di Zappalà si tratta della terza uscita dopo quelle con il Castignano e con il Pineto. Anche per la nuova Monterubbianese di mister Cardelli si attendono le prime risposte sul potenziale della squadra dopo i nuovi innesti. Infine l’appena ripescato in Promozione Centobuchi di mister Marco Bucci salirà all’Helvia Recina per sfidare la Maceratese.

