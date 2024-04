Gioia Civitanovese, dopo 7 anni i rossoblu ritrovano un camponato nazionale. E' Serie D

CIVITANOVA Dopo 7 anni, la Civitanovese ritrova la sua dimensione nazionale. In uno stadio che ha conteso a quello di Ancona il record di presenza in questa domenica, la squadra di Alfonsi ha concluso un cammino non da schiacciasassi ma da squadra solida, tecnica e capace di grandi prestazioni. Esattamente 11 mesi fa la Civitanovese giocava l’ultima gara del campionato (vinto) di Promozione: a settembre sarà in Serie D con un doppio salto. Pronostico rispettato e Jesina ai playout dopo aver dilapidato il patrimonio costruito nel girone di andata con un ritorno catastrofico. Ma la storia dei leoncelli questa volta è secondaria rispetto a quella scritta dai rossoblù.



Il tabellino

CIVITANOVESE: Testa 6, Pasqualini 6, Valentin Franco 6, Visciano 6, De Vito 6 (50’ Ballanti sv), Passalacqua 6,5, Buonavoglia 6,5 (90 Bagnolo sv), Domizi 6, Spagna 7 (82’ Brunet sv), Becker 6 (87’ Ruggeri sv), Strupsceki 6,5 (92’ Paolucci). All. Alfonsi 9.

JESINA: Pistola 6, Grillo 6, Brega 5,5 (86’ Dentice sv), Zagaglia 6, Baah 4,5, Lucarini 5,5, Chacana 6, Zandri 6, Kouentchi 5,5 (78’ Riben Re sv), Giovannini 6 (85’ Giunti sv), Monteverde 5 (67’ Marcucci). All. Strappini 6.

Arbitro: Ferroni di Fermo 6

Reti: 13’ Spagna (rig.)

Note: Espulso al 73’ Baah per doppia ammonizione: Ammoniti Spagna, Passalacqua, Domizi; Giovannini e Brega.

Angoli 4 - 4. Recupero 2’ + 6’. Spettatori oltre 4.000.