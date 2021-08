Promozione, varato il calendario dei due gironi: debutto fuori casa per Maceratese e Civitanovese

ANCONA - In un colpo solo composizione dei gironi e calendario del torneo di Promozione edizione 2021-2022 con tante big ai nastri di partenza e con mille motivi di interesse dopo il lungo stop. Esordio in casa ma per nulla semplice nel girone A per l'Osimana, esordio in trasferta invece nel girone B sia per Civitanovese (a Centobuchi) che per la Maceratese, in quel di Porto Recanati.

APPROFONDIMENTI IL CALENDARIO Eccellenza, ecco la prima giornata. E c'è subito un derby...

1^ giornata (12 settembre ore 15,30)

Atletico MondolfoMarotta - OsimoStazione

Cantiano - Filottranese

Fermignanese - Loreto

K-Sport Montecchio - Valfoglia

Moie Vallesina - Passatempese

Olimpia Marzocca - Gabicce Gradara

Osimana - Portuali Ancona

Sassoferrato Genga - Vigor Castelfidardo

Villa S.Martino - Ilario Lorenzini Barbara

1^ giornata (12 settembre ore 15,30)



Atletico Centobuchi - Civitanovese

Corridonia - Centobuchi MP

Chiesanuova - Monticelli

Cluentina - Monterubbianese

Futura 96 - Aurora Treia

Montecosaro - Castignano

Monturano Campiglione - Trodica

Palmense - Potenza Picena

Portorecanati - Maceratese

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA