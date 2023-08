Fulmine a ciel sereno alla Civitanovese: il club divorzia con mister Francesco Nocera

CIVITANOVA- Un fulmine a ciel sereno, a poche ore dal termine della presentazione ufficiale. Francesco Nocera non è più l'allenatore della Civitanovese e non guiderà i rossoblù nel prossimo campionato di Eccellenza. Alla base della decisione ci sarebbe un litigio maturato al termine di un duro confronto con la società avvenuto nel pomeriggio di oggi, 31 agosto. Tra pochi giorni è in calendario l'atteso derby di Coppa con la Maceratese.