Scontri allo stadio per Jesina-Civitanovese: denunciati 11 ultras ospiti. Rihciesto il Daspo per tutti

JESI – Scontri tra le tifoserie alla partita Jesina-Civitanovese del 17 dicembre scorso, 11 tifosi ultras civitanovesi denunciati. Ora i facinorosi rischiano anche il Daspo.

Le due frange di ultras erano entrate a contatto: alcuni tifosi del Civitanovese calcio brandivano dei bastoni, altri le cinture dei pantaloni e si erano scagliati contro i tifosi della Jesina, anch’essi a volto coperto da sciarpe e cappucci. Gli scontri sono stati ripresi dalle telecamere degli investigatori della Scientifica, che hanno identificato tutti i facinorosi. Al termine degli accertamenti, gli agenti del Commissariato di Jesi hanno denunciato 11 tifosi civitanovesi a piede libero per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rissa, percosse, tentato danneggiamento e, solo per due di essi, anche per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.