MAROTTA Ex calciatore del Fano calcio a processo con l’accusa di rapina e tentata estorsione. Ieri la sentenza davanti al collegio del tribunale di Pesaro. L’attaccante, 23 anni, della Guinea, Yaya Sow, era stato ingaggiato nel 2022.

Per la notte tra l’11 e 12 giugno dello stesso anno è accusato della rapina avvenuta a Marotta ai danni di un senegalese di 30 anni, all'esterno di un bistrot. I due si conoscevano e Sow avrebbe puntato un coltello alla schiena al ragazzo e poi sottratto il portafoglio con 30 euro all’interno e un telefono cellulare.

Poi, sotto minaccia, avrebbe chiesto 1.000 euro al 30enne. Quest’ultimo ha detto che era andato a casa a prenderli chiamando poi i carabinieri e mettendo in fuga il calciatore. Al contrario il calciatore ha sostenuto che il senegalese gli doveva dei soldi prestati e che non avrebbe mai utilizzato un coltello. Arrivati a casa, di fronte a tutta la famiglia, si sarebbe ritirato.

La richiesta del pm

Il pm ha chiesto 2 anni e mezzo di condanna mentre il collegio lo ha condannato a 6 mesi e 1.000 euro di multa, assolvendolo dalla tentata estorsione e riqualificando la rapina aggravata in rapina semplice anche per via delle testimonianze discordanti sul coltello.

L’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Guidi, ha ottenuto anche la fine dell'obbligo di firma ma dovrà affrontare un altro processo a Napoli. Una ragazza lo ha denunciato per un ricatto a sfondo sessuale e sequestro di persona con l’accusa di averla rinchiusa nella stanza di albergo e tentativo di estorsione.

Le avrebbe preso lo smartphone, minacciandola di diffondere sul web dei video hot se lei non gli avesse dato 300 euro. Accuse respinte da Sow. Rintracciato dai carabinieri in hotel a Rimini aveva con sé 8 grammi di cocaina, crack e Mmd. Lui sostiene che la droga fosse della ragazza.