MAROTTA Fuoco e fiamme a pochi metri dalla linea ferroviaria ieri mattina nel tratto tra Senigallia e Marotta. A bruciare, per un tratto di circa cento metri, gli arbusti e le sterpaglie che delimitano la ferrovia dalla strada che costeggia la direttrice adriatica.



Sul posto, poco dopo le 8, sono prontamente intervenute le pattuglie della polizia locale per bloccare il traffico. Poco dopo sono sopraggiunti i vigili del fuoco per spegnere il rogo che poteva propagarsi ai binari. Ad innescare l’incendio – sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti – probabilmente un mozzicone di sigaretta gettato da un’auto in transito. Non si esclude nemmeno l’ipotesi delle scintille propagate dai freni di un treno merci in transito. In ogni caso, è scattata l’allerta tra i residenti della frazione sud di Marotta che abitano in particolare nei pressi del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Foscolo.

«E’ l’ennesimo incendio che si sviluppa qui vicino ai binari a causa delle sterpaglie – ha raccontato una donna – siamo preoccupati ed esasperati perché questa parte della città andrebbe protetta e tutelata maggiormente rispetto agli altri quartieri. E queste sterpaglie sono anni che chiediamo che vengano rimosse, ma non si sa di chi è la competenza se delle Ferrovie, del Comune o di altri enti». E quindi le sterpaglie restano lì. L’incendio si è infatti sviluppato nel quartiere di Marotta sud, a poche centinaia di metri dal fiume Cesano. Già in passato si erano registrati nella stessa zona roghi, soprattutto d’estate, quando complice il caldo e il clima torrido la vegetazione secca può facilmente surriscaldarsi.



I pompieri dopo aver disinnescato il rogo hanno verificato insieme al personale di Rfi che non ci fossero danni sui binari. La circolazione dei treni non ha subito gravi ritardi. Per precauzione, le pattuglie della polizia locale hanno bloccato il traffico da entrambe le direzioni ai veicoli e ai ciclisti.