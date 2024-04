AMANDOLA - Allarme per un ciclista caduto in in dirupo durante un'escursione in bici nei pressi di locale Moglietta. Il biker è caduto sul sentiero “La Moscosa” e sul posto sono andati i vigili del fuoco di Fermo e Amandola insieme al personale del Soccorso alpino. I soccorritori hanno raggiunto il ciclista e poi sono riusciti a trasportarlo fino all'eliporto di Amandola da dove è stato trasferito all'ospedale di Torrette. L'uomo, di circa 40 anni, è rimasto comunque sempre cosciente.

