MAROTTA Perde il controllo dell’auto, invade la corsia opposta e si schianta contro un muro di recinzione. Incidente poco prima dell’alba ieri mattina lungo la Litoranea a Marotta sud, nell’impatto restano praticamente miracolati tre lavoratori bengalesi che si trovavano a bordo di una Peugeot diretta verso Fano.

APPROFONDIMENTI ATLETICA Ancona, weekend spettacolo con gli assoluti indoor

La dinamica

L’incidente – che poteva avere conseguenze ben più drammatiche – è accaduto alle 6,30 circa poco prima della rotatoria nuova, all’altezza del negozio di pasta fresca “Loredana”. Ed è stato proprio il titolare Paolo Guidi a constatare i pesanti danni riportati nell’area antistante il negozio. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di legge i carabinieri della stazione di Mondolfo, congiuntamente con il personale del 118 e dei vigili del fuoco. La statale è rimasta chiusa a lungo per mettere in sicurezza il transito dato che in seguito all’impatto, la vettura è rovinata contro un contatore dell’acqua che è letteralmente esploso allagando la superficie stradale. Tra i primi ad accorgersi dell’incidente è stato, giovane dipendente della ditta Onofaro che svolge il servizio di raccolta differenziata nel comune di Mondolfo. «Ero qui in una traversa di fianco alla statale quando ho sentito un gran botto – ha detto – Ho visto quest’auto che aveva sfondato il muretto e il conducente che disperato si metteva le mani nei capelli. Ho chiamato subito il 113 per i soccorsi». A bordo dell’autovettura tre lavoratori originari del Bangladesh di età compresa tra 30 e 40 anni che procedevano in direzione nord. I vigili del fuoco hanno estratto un passeggero rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Di certo, si è trattato di un incidente autonomo.

I rilievi

L’auto, come hanno rilevato i carabinieri, improvvisamente dalla corsia di marcia è finita sulla corsia opposta e nell’impatto col marciapiede si è alzata sbalzando cento metri più avanti. Come da prassi, i carabinieri hanno proceduto con gli accertamenti alcoltest per verificare le condizioni del conducente. Nessuna delle persone a bordo ha riportato ferite gravi. Alle 8 la circolazione era tornata regolare.