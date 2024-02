Ancona, weekend spettacolo con gli assoluti indoor

ANCONA - Sabato 17 e domenica 18 febbraio l’evento tricolore al PalaCasali con tanti azzurri: dai pesisti Fabbri e Weir alla sprinter Dosso, dal lunghista Furlani all’ostacolista Simonelli. Nel triplo c’è Andy Diaz. È in arrivo un’edizione tricolore ricca di spunti e di atleti che hanno vivacizzato le ultime settimane a colpi di record italiano. Sabato 17 e domenica 18 febbraio il PalaCasali di Ancona ospita l’edizione 55 dei Campionati Italiani Assoluti indoor, il principale evento invernale dell’atletica leggera in Italia. Il pubblico potrà applaudire molte delle stelle azzurre che si sfidano in vista degli appuntamenti internazionali dell’anno, dai Mondiali indoor di Glasgow, agli Europei di Roma fino alle Olimpiadi di Parigi: biglietti in vendita su TicketOne.

Il duello al peso



Tra i momenti clou di questa edizione non può che esserci il duello del peso fra l’argento mondiale Leonardo Fabbri (Aeronautica), fenomenale 22,37 sabato scorso a Liévin, e il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) che nella passata stagione si è spinto a 22,44 all’aperto. Nello sprint potrà sfrecciare ancora una super Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) autrice di una crescita clamorosa fino alle soglie dei sette secondi nei 60 metri (sontuoso 7.02 a Torun). Al momento è iscritto sia negli ostacoli che nella velocità Lorenzo Simonelli (Esercito), neo primatista italiano con 7.50 nei 60hs e spumeggiante anche nei 60 con 6.59. E Ancona può essere il momento della svolta per il campione d’Europa dei 60 Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro). Nel lungo tutti gli occhi sono puntati sul primatista europeo U20 Mattia Furlani, capace di 8,08 all’esordio a Stoccolma. Triplo con il futuro azzurro Andy Diaz (Libertas Unicusano Livorno), leader mondiale del 2024 con il 17,61 di Torun. Nel mezzofondo, si incontrano due degli atleti che si sono contesi il primato italiano dei 1500: Pietro Arese (Fiamme Gialle) e Federico Riva (Fiamme Gialle). Asta per la primatista indoor Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), 4,63 a Stoccolma. Non ci sarà la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), mentre al maschile è confermato Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) nei 5000 di marcia.



Sono stati pubblicati gli iscritti con il minimo A e gli atleti potenzialmente ripescabili in virtù del minimo B. Mercoledì 14 febbraio, una volta terminata la finestra delle conferme prevista dal Dispositivo Organizzativo, saranno pubblicati (in aggiunta agli atleti confermati in possesso del minimo A) anche gli iscritti definitivi in possesso del minimo B, ammessi sulla base delle graduatorie fino al raggiungimento del ‘target number’ previsto.