Scontro sulla Litoranea tra due autovetture, un ferito trasportato al pronto soccorso di Torrette

NUMANA - Scontro tra due in via Litoranea a Numana, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona per valutarne a fondo le condizioni. È successo alle 15 per cause in corso di accertamento.

Sul posto, con i mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco: la squadra di Osimo ha estratto una persona da una delle due auto per poi affidarla ai sanitari del 118, i quali hanno provveduto al trasporto presso il pronto soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto per i rilievi i carabinieri.

