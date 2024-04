MAROTTA - Una follia social dietro i ripetuti incidenti e contromano sulla rotatoria di viale delle Regioni? Tra i residenti della cittadina comincia a serpeggiare un dubbio dopo che nell’arco di appena un mese oltre a un incidente con danneggiamento alla segnaletica, sono stati fotografati in diretta almeno tre automobilisti che si immettevano contromano nella rotatoria che interseca la Strada Pergolese 424 all’altezza di viale delle Regioni a sinistra e via Brodolini a destra per chi procede in direzione monte mare.

Al momento appaiono soprattutto come “bravate” senza feriti, ma è scattata la massima allerta con richiesta di installare telecamere di sicurezza per smascherare e sanzionare quanto prima gli automobilisti spericolati. «Io la faccio ogni tanto, non è difficile da capire come si prende – ha commentato Matteo Urbinati – Dai, non ci posso credere che nel 2024 ancora non si conoscano i segnali» Né gli episodi possono essere ricollegati con il cambio di viabilità introdotto con la nuova rotatoria sulla statale Adriatica. «A questo punto credo lo facciano apposta – ha osservato Flavio Ranella - Così, giusto per avere un foto che possa regalargli un attimo di celebrità». «Con tutto ciò – ha aggiunto Maurizio Golaschi - secondo me è poco illuminata e buia, anche quella nuova sulla Statale stesso problema».