Marotta, incendio e nube di fumo tra i binari e la strada: i treni non si fermano, le auto sì. Indagine sulle cause

MAROTTA - Questa mattina intorno alle 8 a Marotta un incendio di sterpaglie ha lambito i binari della linea Adriatica nella zona sud della cittadina. Il traffico ferroviario non è stato coinvolto mentre per un'oretta è stato bloccato quello lungo la strada a sud delle Vele fino al sottopasso di via Foscolo.

Cause ancora da accertare. Sul posto anche i tecnici di Trenitalia. Un'ora di lavoro per i vigili del fuoco che hanno prima circoscritto e poi domato l'incendio. Sul posto anche la polizia municipale. Al momento tutto è tornato regolare anche se l'odore acre di bruciato persiste in tutta la zona.